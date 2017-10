Una cena longobarda e tanti eventi, incontro al Monastero

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zuppa di cipolle, pancetta tesa del Roccolo, polpette alla lombarda e torna di noci. Un menù speciale quello proposto sabato 14 ottobre al Monastero di Torba in occasione di una cena dedicata alla cucina tipica lombarda. Ma non solo.

Le iniziative dedicate alla storia e alle tradizioni lombarde sono in programma per tutto il giorno: in programma incontri di approfondimento, laboratori per bambini, visite guidate per scoprire gusti e abitudini alimentari della popolazione che ha cambiato la storia di Castelseprio e Torba.

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 11 ottobre. Gli orari della giornata: ore 15 laboratorio per bambini, ore 17 conferenza, ore 19 visita guidata, ore 20 cena.

Informazioni e prenotazioni: 0331.820301, faitorba@fondoambiente.it.