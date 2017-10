Una domenica all’insegna di natura, grande sport, cultura e tante manifestazioni

foto varie di eventi vari

Una grande giornata tra natura, sport, cultura e manifestazioni di beneficienza. Un successo di partecipazione che ha visto coinvolto in particolare il centro di Varese dove centinaia di famiglie si sono riversate per godersi una bella giornata ricca di iniziative. Migliaia gli atleti in gara per la Gran Fondo di ciclismo e tantissimi i varesini accorsi per assistere ad una bella giornata di sport. Varese si è risvegliata viva, attrattiva e appassionata in questa domenica di autunno.

Un grande inizio anche per il primo weekend di Nature Urbane, il festival del paesaggio della Città Giardino. Dopo solo tre giorni dell’iniziativa ideata per scoprire le bellezze paesaggistiche e culturali della città sta registrando numeri oltre le aspettative per la prima edizione di quello che l’amministrazione ha definito un inizio a cui ci sarà un seguito sempre più ricco. Le visite alle ville private in programma nel weekend hanno registrato tutte il sold out. Giardini ed edifici visitabili per la prima volta in assoluto che si sono riempiti per tutto il giorno di gruppi di visitatori che accompagnati da guide turistiche hanno potuto ammirare le bellezze delle residenze di Varese con i loro parchi e giardini. Da Mustonate all’Isolino Virginia, da villa Paradeisos alle ville Bianchi, Colombo, Agosteo e Carmen Sylva fino alle sorgenti dell’Olona e alle passeggiate al Campo dei Fiori: è stata una giornata alla scoperta e conoscenza del nostro territorio.

Procede dunque il ricchissimo programma del festival Nature Urbane fortemente voluto e organizzato dall’amministrazione guidata dal sindaco Davide Galimberti, e dagli assessori Roberto Cecchi e Daniele Zanzi. Una grande iniziativa che si sta già predisponendo ad essere una esperienza che si rinnoverà negli anni a venire.

Tantissimi varesini hanno partecipato alle iniziative in programma e in tanti sono arrivati da anche da Milano e dalla Svizzera per trascorrere qui un weekend tra natura, arte e cultura. In serata, dopo le ville private, si è proseguito con la terza puntata delle letture del Barone Rampante di Calvino, che dopo Villa Panza e i Giardini Estensi, questa sera si è svolta nello splendido scenario del parco di Ville Ponti. A interpretare le letture questa sera è stato Flavio Oreglio. Ad ascoltare Calvino nelle tre serate centinaia di persone affascinate da questo suggestivo e spettacolare evento. Spazio poi al cinema con la proiezione del più vecchio documentario sulla Città Giardino: “Varese, The Garden City”.

“Oggi ho incontrato tantissimi visitatori e molti provenienti da fuori Varese – ha dichiarato il sindaco Galimberti – Tutti attratti dall’inteso e ricco programma di Nature Urbane ma soprattutto dal tema che abbiamo deciso di dare a questa iniziativa mettendo al centro una delle più grandi ricchezze di Varese: il paesaggio, proponendo ai visitatori un mix di cultura e natura che fino ad ora sta riscuotendo un grande apprezzamento. Ritengo inoltre che il grande merito di Nature Urbane stia nel fatto che abbiamo mosso un nuovo ed importantissimo passo per la promozione della nostra città. Iniziative come questa, con una vocazione così importante, contribuiscono a diffondere il nome e il brand Varese. Ringrazio quanti in questi giorni stanno riscoprendo l’orgoglio di essere varesini, delle ricchezze che abbiamo e si stanno facendo promotori del nostro territorio. Da questo abbiamo tutti da guadagnare, il nostro tessuto economico, commerciale, turistico e ambientale”.