Salite al sacro Monte con noi

Vi serve un pretesto per salire al Sacro Monte? Perché nel caso noi ce lo abbiamo: quest’anno il nostro giornale ha compiuto 20 anni, ve lo abbiamo detto in tutte le salse, ma abbiamo pensato di festeggiarlo una volta in più facendo una grande “foto di famiglia” con tutti voi. Per farla, abbiamo pensato di fare una “scampagnata” speciale domenica 29 ottobre in uno dei luoghi più belli della nostra provincia.

Per questo abbiamo organizzato una camminata aperta a tutti i nostri lettori che partirà dalla prima cappella alle 9 del mattino di domenica 29 ottobre.

Una salita a piedi che sarà presentata dalle esperte di Archeologistics che ci attenderanno all’info point della prima cappella per illustrarci la salita e ci accoglieranno in fondo al percorso, alla 14esima cappella a conclusione della via sacra per raccontarci il significato di quella via per il borgo.

E non è finita qua: in cima, per chi non se la sente di salire a piedi, l’appuntamento è alle 10.30 dove potremo riunirci per fare una grande foto di famiglia per i 20 anni di Varesenews: ci ritroveremo tutti insieme sulla terrazza del Mosè per lo scatto, dove alla fine vi offriremo la colazione in collaborazione con il Giusto Impasto.

Per chi lo vorrà, insieme ad Archeologistics per i partecipanti alla mattinata sarà infine possibile approfittare di uno speciale sconto “Varesenews” per vedere uno dei musei del Sacro Monte: il museo Pogliaghi, il Baroffio o la Cripta, a 3 euro a partecipante invece di 5.

Programma domenica 29 ottobre

Ore 9: Per chi fa la salita a piedi, ritrovo alla prima cappella. La tappa finale sarà tra le 10 e le 15 alla 14esima cappella

Ore 10.30: Appuntamento alla terrazza del Mosè per la foto.

A conclusione: colazione sulla terrazza per tutti i partecipanti

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione obbligatoria (per avere organizzare la guida e la colazione)