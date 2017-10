Una giornata al museo del castello dedicata alle famiglia

Foto varie

Anche quest’anno il Castello Visconti di San Vito di Somma Lombardo, per il quinto anno, aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, che si terrà l’8 ottobre in tutta Italia, con una nuova attività ludico-didattica. Il tema di quest’anno proposto ai vari musei è: “La cultura abbatte i muri”.

Per l’occasione lo staff del Team-LabCastelloVisconti propone un percorso dal titolo “un castello per due” alla scoperta di angoli del castello solitamente chiusi alle visite, della storia di due fratelli, Guido e Francesco e del muro che li divise pur avendo un maniero ed un borgo in comune.

Con una mappa andremo alla ricerca del muro e alla fine disegneremo “la nostra porta magica” per riunire i castelli.

Partenza della visita prevista per le ore 15.00 dalla biglietteria del castello. Non è necessaria la prenotazione. Attività per tutta la famiglia e adatta per bambini dai 6 ai 10 anni.