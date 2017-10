Una guida per conoscere la Valle Olona cicloturistica

valle olona pista ciclabile ciclopedonale ambiente apertura

La Valle Olona è un territorio ricco di risorse e bellezze naturali: molto spesso vandalizzata, trascurata e contaminata, quest’area rischia di non essere valorizzata e di non suscitare quell’interesse turistico che in realtà meriterebbe.

Per cercare di contrastare questo declino, e ridare nuovo lustro al territorio che dal fiume che lo attraversa prende il nome, l’associazione culturale Ecomuseo della Valle Olona ha pensato di presentare, venerdì 27 ottobre alle ore 20.45 presso la sala consiliare del comune di Marnate, la sua guida “Ciclopasseggiando in valle Olona” dove suggerisce un percorso turistico lungo la pista ciclopedonale alla scoperta dei comuni che abitano la valle.

La voce di Giuseppe Goglio si presterà alla presentazione della guida, mentre il ruolo di moderatore della serata è stato affidato all’avvocato Stefano Mattei Arpiselli (coordinatore associazione Ecomuseo della valle Olona) a cui si affiancheranno i saluti del sindaco Dr. Marco Scazzosi e i preziosi interventi dell’avvocato Franco Brumana (coordinatore Amici dell’Olona), di Marilena Vercesi (sindaco di San Vittore Olona che presenta il progetto Olona Green Way), il dibattito sarà aperto all’intervento dei cittadini che parteciperanno all’evento.