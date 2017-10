Una lotteria per sostenere la “Casa Nuovi Orizzonti”

Cantello - Casa Nuovi Orizzonti Gulliver

Oggi, 10 ottobre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Salute Mentale, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il Centro Gulliver di Varese da anni lavora “in trincea” per affrontare disturbi mentali e disagio psichico, sia a livello di cura, sia come prevenzione.

«Lo schema di cura del Centro Gulliver – spiega il responsabile della Comunità Don Michele Barban – è “LA COMUNITA’ CHE CURA” che trasmette nuovi approcci efficaci sia per la singola persona che per la comunità che deve prevenire la diffusione della sofferenza psichica».

«Nella nostra lista d’attesa – dice don Michele – ormai troppi Ospiti sono accompagnati anche da una patologia psichiatrica. Non possiamo più ignorare questa dimensione di sofferenza: il futuro delle dipendenze andrà sempre più in questa direzione. Negli anni mi sono accorto che dipendenza e psichiatria sono legate a stretto filo: l’una causa l’altra o ne è l’effetto. In questi ultimi anni, per rispondere al bisogno dilagante di cura, abbiamo aperto diverse comunità a doppia diagnosi (per tossicodipendenti psichiatrici). Ma il luogo privilegiato in cui rispondiamo al bisogno di cura nell’ambito della salute mentale è Cantello, dove siamo presenti con la casa “Nuovi Orizzonti».

La Casa Nuovi Orizzonti nasce nel 1999 a Cantello ed è sede di due Comunità Psichiatriche: Cielo e Terra, comunità psichiatrica protetta ad alta assistenza e Vento e Fuoco, comunità psichiatrica protetta a media assistenza.

Nel corso del 2016 la casa di Cantello è stata protagonista di un’importante ristrutturazione ed ampliamento, al fine di accogliere ulteriori 10 persone cui offrire l’occasione di un percorso terapeutico comunitario e di realizzare due appartamenti protetti per la residenzialità leggera. Tale rinnovato contesto riabilitativo può rispondere alla complessità dei bisogni di cui gli Ospiti sono portatori, offrendo la possibilità di sperimentare graduali livelli di autonomia e di “abitare” la Speranza, per “costruire” il significato personale del proprio progetto riabilitativo e, quindi, di vita.

Per questo, il Centro Gulliver ha deciso di procedere al rinnovo dell’arredo della Casa Nuovi Orizzonti attraverso una Campagna di Raccolta Fondi – “Non Restare Im…Mobile” – che per tutto il 2017 ha coinvolto imprese e cittadini con diversi eventi. Alcune importanti realtà si sono messe in prima linea con una donazione per l’arredo di una stanza, credendo fortemente in questo progetto.

Per raggiungere questo obiettivo il Centro Gulliver ha lanciato la lotteria di Natale con fantastici premi (donati dalle aziende partner) e tante altre belle sorprese consultabili sul sito www.centrogulliver.it/lotteria-natale- 2017/

Da oggi è possibile acquistare i biglietti contattando il Centro Gulliver (rif. Ludovica) al numero +39 0332 831305 +39 334 3151676 fundraising@centrogulliver.it