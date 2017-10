Una mappa delle pressioni mafiose sugli amministratori lombardi

turismo

Il Comitato Scientifico e la Commissione Antimafia di Regione Lombardia hanno ritenuto di approfondire il tema delle minacce nei confronti dei amministratori locali in Lombardia. Fenomeno purtroppo in crescita come evidenziato anche da Avviso Pubblico, che ha recentemente presentato il suo report sul tema a livello nazionale.

Per questo si è ritenuto inviare a tutti i Comuni lombardi un questionario per raccogliere più dati possibili al riguardo per poter implementare le informazioni per ora a disposizione. Obiettivo? Essere vicino a chi ha subito in varie forme intimidazioni, far comprendere a mafiosi che a fianco di chi viene minacciato c’è tutto il tessuto istituzionale lombardo, quello sano che vuole liberarsi da tutte le forme di mafia, di corruzione e malaffare.

L’iniziativa, avviata in questi giorni, ha già ricevuto circa 400 risposte.