Una mostra per l’85esimo compleanno della sezione di Varese del gruppo Alpini

Una mostra con reperti della prima guerra mondiale, una raccolta fondi per regalare una incubatrice all’ospedale di Herat, in Afghanistan, un incontro sulla guerra: sono gli ultimi eventi del grande anno di festeggiamenti per l’85esimo anniversario della sezione degli alpini di Varese.

A parlare degli appuntamenti, nel video, è il presidente del consiglio sezionale di Varese Luigi Bertoglio. In particolare, il primo degli eventi è l’11 novembre 2017 alle 11, quando verrà inaugurata alla sala Veratti un’interessante mostra densa di reperti della prima guerra mondiale che si protrarrà fino al 19 novembre nella stessa sede, in collaborazione con i musei civici di Varese.

Il secondo appuntamento è per il 17 novembre per una serata di approfondimento a tema: protagonisti saranno il generale di brigata Massimo Panizzi e il direttore artistico della mostra del cinema di Venezia Alberto Barbera. L’incontro si terrà a Villa Panza, e tra l’altro è prevista la proiezione del film di Ermanno Olmi “Torneranno i prati”.