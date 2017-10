Una passeggiata nel Parco dei Mughetti per conoscere gli alberi

La fitta vegetazione, la natura incontaminata, la difficoltà ad orientarsi e la facilità a far perdere le proprie tracce: i boschi della nostra zona sono diventati l’ambiente ideale per tutte quelle attività illecite legate allo spaccio di droga e alla delinquenza.

Il caso della ragazza scomparsa a Marnate (e poi ritrovata) lo scorso fine settimana, è emblematico di una situazione di disagio e paura che proviene dai boschi della nostra provincia e i sindaci stanno pensando ad iniziative per riprendersi quegli spazi verdi, facendoli frequentare dai cittadini.

Ad Origgio si terrà un’iniziativa che punta a ridare dignità ad un ambiente prezioso per il nostro territorio ed aiutare i cittadini ad apprezzarlo e ad avvicinarvisi di più. Il Parco dei Mughetti propone per domenica 22 ottobre un’escursione a tema forestale, con l’obiettivo di far conoscere gli alberi del parco.

Il percorso attraverserà i boschi del parco alla scoperta delle numerose varietà di specie forestali, oltre a ciò saranno inoltre illustrati i recenti interventi del progetto “Restare”.

Per chi volesse partecipare, il ritrovo è previsto per le ore 15 a Origgio in fondo alla via Strada di mezzo, il percorso all’interno dei boschi avrà una durata di circa due ore e mezza.

Sono consigliate scarpe comode e abbigliamento adatto a un’escursione di questo tipo. I minori dovranno essere accompagnati da un adulto. Le iscrizioni sono gratuite e obbligatorie per via e-mail all’indirizzo info@parcomughetti.it, o via telefono allo 0296951181 per un limite massimo di 30 partecipanti.