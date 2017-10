Una passeggiata per scoprire gli uccelli migratori del Ticino

Codibugnolo

L’Associazione Viva Via Gaggio, in collaborazione con l’Associazione Fauna Viva, organizza per domenica 29 ottobre 2017 una camminata sulle rive del Ticino con visita alla Stazione Ornitologica Dogana, dove si avrà la possibilità di vedere come si effettuano i monitoraggi per l’avifauna migratrice.

Il ritrovo è previsto per le ore 14:00 presso l’area parcheggio prima del ponte di Oleggio sulla destra, arrivando da Lonate Pozzolo.

«Vi invitiamo a cogliere al volo l’opportunità di conoscere da vicino l’attività svolta in questo centro di studio degli uccelli migratori» spiegano i promotori.