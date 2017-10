Una rassegna enogastronomica “grande” una valle

Tempo libero generica

Incontrare le bellezze delle Valli Varesine e il gusto della cucina tipica rivisitata o in chiave più tradizionale, in un accostamento variegato di realtà associate che con accattivanti menu vi invitano a degustare le loro nuove proposte.

È questa la rassegna Enogastronomica della Strada dei Sapori delle Valli Varesine, che perfettamente in linea con il suo stile di promozione territoriale ad ampio spettro, giunge quest’anno con tante novità alla sua quinta edizione, così come ci annuncia la Presidente dell’Associazione Angela Viola: “Come Presidente di questa Associazione, sono molto orgogliosa che questo evento sia arrivato a festeggiare la quinta edizione. Abbiamo avuto un aumento dei ristoratori aderenti rispetto all’edizione precedente, ben 23 partecipanti. E, da sottolineare, stiamo anche ricevendo mail di richiesta di prenotazione da clienti esteri, che avendo partecipato lo scorso anno, ritornano nelle nostre valli in questo stesso periodo per andare ad assaggiare la nostra cucina durante la Rassegna. Ciò ci fa comprendere quanto il lavoro in sinergia tra produttore e ristoratore, coadiuvato dallo staff della nostra Associazione, porti a far riconoscere nel turista la qualità delle materie prime, insieme alla bravura di chi poi lo lavora e lo serve.”

L’appuntamento nei ristoranti segnalati, con menù speciali, è per il 21 e 22, 28 e 20 ottobre, 4 e 5, 11 e 12 novembre.

Inoltre, è doveroso aggiungere la prima importante novità per quest’anno: la Rassegna premierà i più affezionati con tanti meravigliosi premi. Come?

Partecipare è semplice: basta richiedere al termine del pranzo o della cena, il timbrino del locale da apporre nello spazio apposito della locandina e, al termine della Rassegna inviare per mail a info@stradasaporivallivaresine.it, oppure presentare all’Infopoint di Laveno Mombello (Piazzale Stazioni Nord), la locandina corredata dei timbrini (da un minimo di 2 a 4).

La seconda novità, invece, riguarda una serie di attività correlate, che, come ci racconta il Direttore della Strada, Marta Testa, si sono potute organizzare anche grazie ad un finanziamento da parte di ERSAF – l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste di Regione Lombardia. Le attività riguardano soprattutto i mercati agricoli e laboratori tematici per bambini, previsti per le giornate di domenica 22 ottobre, presso il Piazzale dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso (rinvio a domenica 29 in caso di maltempo), e di domenica 12 novembre a Lavena Ponte Tresa. Sarà questa un’occasione di incontro diretto tra alcuni dei produttori locali, da cui derivano buona parte delle materie prime utilizzate per i piatti della Rassegna, e gli amanti del gusto e della genuinità, senza dimenticare di far divertire i più piccoli con attività didattiche ricreate ad hoc.ù

Volete ora scoprire i ristoratori aderenti? Vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina Facebook o Instagram e a non perdervi le #23buoneragioni per non mancare gli appuntamenti della Rassegna Enogastronomica 2017, c’è solo l’imbarazzo della scelta!

