Una rete per difendere i giovani dal cyberbullismo

Una rete contro il bullismo. Dopo le tante iniziative, Regione Lombardia vuole mettere a sistema il lavoro svolto attraverso la realizzazione di linee guida, da applicare in modo efficace, sia sul fronte della prevenzione attraverso l’informazione e la formazione degli insegnanti e di coloro che lavorano con i ragazzi sia su quello della presa in carico delle vittime del cyberbullismo.

Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera nel corso del suo intervento al convegno intitolato “Crescere nel Cyberworld “, organizzato, questa mattina, all’Aula Magna dell’universita’ Statale di Milano, da Ats Milano, in collaborazione con ASST Fatebenefratelli-Sacco, Asst Santi Paolo e Carlo e l’Ufficio scolastico regionale.

INSIDIE – “La rete – ha rimarcato l’assessore – può essere una straordinaria risorsa, ma purtroppo è anche ricca di insidie e proteggere i nostri ragazzi è fondamentale. Per questo occorre lavorare molto di più nelle scuole e in tutti gli ambiti in cui essi gravitano”.

AGGIORNAMENTO CONTINUO – “Soprattutto – ha aggiunto – è indispensabile che questo lavoro sia capace di aggiornarsi costantemente in coerenza con la velocità con cui si evolve la comunicazione sul web”.

RAFFORZARE LEGAMI – “L’obiettivo strategico a cui tenderemo – ha concluso Gallera – sarà mettere insieme le risorse professionali e le energie positive presenti nelle comunità scolastiche e territoriali in modo da rafforzare quei legami educativi, sociali e culturali, che se ben sostenuti sono in grado di fronteggiare i problemi in modo migliore e più costruttivo di qualunque divieto”.