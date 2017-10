Una sera fuori di galera”, sul palco i detenuti di Busto

consiglio regionale palazzo pirelli milano

Prosegue l’impegno del Consiglio regionale, in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, nell’organizzazione di eventi culturali che hanno come obiettivo il recupero e il reinserimento sociale dei detenuti.

Dopo il concert-show per la pace nel mondo messo in scena dal carcere di Opera al Gaber “L’amore vincerà” del maggio 2015, l’Auditorium di Palazzo Pirelli torna ad ospitare uno spettacolo dei detenuti. L’appuntamento è per il 5 ottobre alle ore 20. Lo spettacolo, che vedrà come attori i detenuti del carcere di Busto Arsizio (Varese), si chiama “Una sera fuori di galera”, liberamente tratto da La Giara e La Patente di Pirandello.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: www.consiglio.regione.lombardia.it