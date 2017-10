Una serata tutta da ridere con il “Crazy Show”

Foto varie da Jerago con Orago

Una serata tutta da ridere, all’auditorium di Jerago, per sostenere le attività di Auser Gallarate.

Massy Pipitone presenta il Crazy Show, con la presenza di Alessandra Ierse, il “postino” Bruce Ketta, Vins e il “sommo poeta” David Aiello.

L’appuntamento è per sabato 28 ottobre, alle 21, al teatro di Jerago in via Cristoforo Colombo 2. Il biglietto d’ingresso costa 15 euro e il ricavato andrà ad Auser Gallarate, che promuove iniziative di aggregazione e solidali prevalentemente a favore della popolazione anziana.