Una settimana di eventi alla biblioteca di Cairate

Nel Monastero la nuova biblioteca di Cairate (inserita in galleria)

Tre appuntamenti in una settimana alla biblioteca di Cairate.

Si comincia lunedì 9 ottobre con la presentazione dei corsi di Massimo Dal Soglio. Performance e Business coach, con oltre 25 anni di esperienza nella formazione aziendale e nel coaching individuale. Specializzato in Programmazione Neuro Linguistica e Professional Branding, è impegnato nell’aiutare persone, imprenditori, manager e atleti professionisti a ottenere i migliori risultati nel loro contesto. Appuntamento alle 21.

Il 10 ottobre si prosegue sempre con Dal Soglio, con la presentazione gratuita corso “Personal Branding”.

Il 12 si continua con “Strani colori – coloriamo con la frutta e la verdura”, un laboratorio creativo e una lettura animata per bambini dai 4 ai 6 anni.

“Impariamo a fare i colori con elementi naturali come fiori e verdura, facili da trovare in casa, per ottenere bellissimi colori: rosso, giallo, verde, marrone … per poi dipingere tutti insieme un personalissimo albero autunnale”.

Partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti disponibili.

E’ richiesta una prenotazione entro il 10 ottobre 2017 scrivendo a:

biblioteca@comune.cairate.va.it