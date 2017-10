Una settimana per Don Gnocchi

La comunità pastorale Beato Don Carlo Gnocchi, che unisce le parrocchie di Giubiano, san Carlo, Bustecche, Bizzozero e Lazzaretto, si appresta a celebrare la propria festa, con una settimana ricca di appuntamenti ed iniziative: comincia con una fiaccolata, continua con mostre, concerti e incontri.

Partiranno sabato 21 alle 18.30 da Varese alla volta di san Colombano al Lambro, paese natale di don Carlo Gnocchi, i partecipanti alla grande fiaccolata che avrà luogo domenica 22 Ottobre: la partenza della marcia a staffetta infatti è prevista per la prima mattina del 22 da san Colombano, con arrivo alle 17.30 alla parrocchia di San Carlo.

Sempre domenica in mattinata è prevista l’apertura della mostra (per informazioni su orari e prenotazioni: mostradongnocchi.cpdg@gmail.com) che avrà il titolo: “con avida, insistenza speranza. L’avventura del beato Don Gnocchi” e proseguirà fino al 29 Ottobre.

Mercoledì 25 Ottobre in occasione della giornata dedicata al Beato, alle 10 sarà celebrata una santa messa presso la chiesa di San Carlo alla presenza delle reliquie di don Gnocchi, di norma custodite nel Santuario del Sacro Monte di Varese.

La serata si animerà a partire dalle 21.15 con un incontro, presso il salone della parrocchia di San Carlo in via Giannone 11, dal titolo “Don Gnocchi, prendersi cura della persona, di tutta la persona” dove interverranno: Paola Marenco responsabile del Centro trapianti Midollo presso l’Ospedale Niguarda Milano Vicepresidente dell’Associazione Medicina e Persona; Emanuela Brambilla responsabile della comunicazione della Onlus Don Gnocchi; Pamela e Shaul Licata genitori di Anna Luce.

I festeggiamenti si concluderanno Sabato 28 Ottobre: alle 18 è prevista una Messa, nella parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù in via Carnia, animata dal Coro alpino Valtinella, a cui seguirà poi un concerto in Chiesa. Alle 20.30 infine appuntamento con la Cena comunitaria nel salone della stessa parrocchia.