Una via intitolata a Oriana Fallaci, uno striscione contro

Uno striscione contro la scelta dell’amministrazione comunale di Mercallo di intitolare una via ad Oriana Fallaci. Lo striscione è apparso questa mattina, sabato 7 settembre e riporta la scritta “Not in my name”. E’ stato posizionato sotto il cartello di indicazione stradale che presto verrà inaugurato.

La decisione di intitolare una via a Oriana Fallaci è stata presa dalla maggioranza, la delibera due giorni fa. Il Sindaco Andrea Tessarolo: «Ci sarà l’inaugurazione e verrà scoperto il cartello. Ci è venuto spontaneo pensare ad un omaggio ad Oriana Fallaci. Un modo per ribadire le nostre origini e la nostra cristianità, senza essere contro nessuno».