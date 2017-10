Un’auto ha travolto una donna e un bambino

Foto di Gemonio

Una donna e un bambino sono stati coinvolti in un incidente d’auto a Gemonio nel tardo pomeriggio di martedì 10 ottobre.

I due sono stati investiti in via Giuseppe Verdi, la statale per Laveno, intorno alle 17.30 all’altezza del ristorante non lontano dalla stazine ferroviaria.

La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto e sul posto sono si sono precipitati un’ambulanza e un’automedica insieme all’elisoccorso decollato da Milano. Tra i due la donna ha riportato le ferite più gravi.

Secondo le prime testimonianze la donna teneva in braccio il bambino mentre attraversava la strada quando è stata colpita violentemente da un’autovettura e sbalzata diversi metri. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Luino.

Tutta la circolazione è bloccata per permettere agli operatori di prestare soccorso ai feriti. Si registrano lunghe code sia da Laveno che da Varese; sul posto anche gli agenti della polizia locale di Gemonio.