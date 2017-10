Unet E-Work Busto Arsizio – Lardini Filottrano 3-0

Uyba Unet EWorks 2017 2018

La Unet E-Work Busto Arsizio vince 3-0 (25-18, 25-21, 25-16), nell’esordio casalingo contro la neo promossa Lardini Filottrano. Una partita caratterizzata da scambi lunghi e a tratti anche un po’ noiosa, con le due formazioni che si sono rincorse punto a punto. MVP della serata, Gennari (per lei 16 punti e 2 muri). Top scorer a parimerito Diouf (20 punti, 50% positivo) e Bartsch (20 punti, 54% positivo, 1 ace). Le centrali della UYBA vengono coinvolte poco nella fase di attacco dalla palleggiatrice Orro ma si fanno apprezzare a muro, dando molto fastidio alle attaccanti avversarie. Dall’altra parte si fa vedere Tomsia (13 punti, 1 muro), seguita da Mitchem (10 punti).

Al termine del match coach Beltrami commenta così la partita: “E’ un po’ quello che avevo paura che ci succedesse. Complimenti a Busto che in difesa ha giocato molto bene. Abbiamo ancora molto da crescere per capir come venire fuori da queste situazioni. Abbiamo commesso qualche errore di troppo e non siamo state in grado di approfittare dei loro errori. Dobbiamo fare un percorso di crescita, ho chiesto alle mie ragazze di battere forte ma non ho visto nulla che potesse mettere seriamente in difficoltà le avversarie.

Abbiamo perso in lucidità e questo mi fa arrabbiare”.

“Ci sono delle riflessioni da fare sulla partita perché abbiamo avuto inizi set con delle incertezze e delle giocate che non sono nel nostro binario in questo momento e sono cose su cui dobbiamo riflettere. Lo spirito e il livello di allenamento sono talmente alti che non ho subbi, abbiamo voglia di crescere e so che puntualizzando alcuni aspetti avrò una risposta positiva”.

Le farfalle torneranno in campo il 28 ottobre contro la Liu Jo Modena.

LA PARTITA

Mencarelli schiera in campo Orro in regia, Diouf opposto, Bartsch e Gennari in attacco, Stufi e Berti al centro, Spirito libero.

La partita si apre con il muro si Scuka su Diouf con le marchigiane che si portano subito sullo 0-2. Si procede in equilibrio con le due formazioni che si rincorrono sul campo con scambi lunghissimi (7-7). Sul 12-10, dopo un paio di errori di troppo, coach Beltrami ferma il gioco per provare a riportare ordine tra le sue ragazze (ci riesce parzialmente ma sul 17- 15 ferma ancora il gioco, dopo un altro break negativo di due punti). La UYBA, trascinata da Diouf, scappa a +5 (21-16). Gennari chiude il primo set (25-18).

Il secondo parziale inizia con il vantaggio per 1-4 delle marchigiane che approfittano di alcune imprecisioni biancorosse. Le farfalle provano a rimontare e si riportano a -1 (4-5) ma le avversarie non ci stanno e scappano sul 5-9, salvo poi pasticciare e perde tutto il vantaggio (10-10 e time out per Beltrami). Le farfalle provano a volare e si portano sul 21- 19. Bartsch segna il 24-21 e a chiudere il gioco è l’ace di Negretti appena entrata in campo in battuta (24-21).

Il terzo set si apre ancora in equilibrio, poi sul 4-6 Cogliandro cade male da un attacco e si fa al ginocchio sinistro (il gioco si ferma alcuni minuti per permettere l’intervento dello staff medico). Le biancorosse dopo una fase di gioco in parità, si portano a +4 (14-10). Sul 17- 13 la panchina di Filottrano chiama il time out e Beltrami utilizza il tempo a disposizione per dare indicazioni alle sue. Al rientro in campo le marchigiane sembrano un po’ spente e la UYBA corre sul 22-16. Busto chiude il contro 25-16 e vince la sua prima partita stagionale al Palayamamay.

IL TABELLINO

Unet E-Work Busto Arsizio – Lardini Filottrano 3-0 (25-18, 25-21, 25-16)

Unet E-Work: Piani ne, Stufi 7, Spirito (L), Gennari 16, Dall’Igna ne, Orro 2, Wilhite ne,

Diouf 20, Bartsch 20, Berti 2, Negretti 1, Chausheva, Botezat ne.

Lardini Filottrano: Melli, Bosio, Feliziani (L), Gamba, Negrini, Agrifoglio ne, Tomsia 13,

Mitchem 10, Mazzaro 2, Cogliandro 1, Hutinski 3, Scuka 9.

Arbitri: Gasparro Mariano, Spinnicchia Giorgia

Note. Busto: battute sbagliate 5, ace 3, muri 3. Filotrtano: battute sbagliate 2, ace 1, muri

6. Durata set: 24’ 27’ 26’.