Unioni civili e modello di famiglia: ne discutono gli studenti con ELSA

Dall’entrata in vigore delle unioni civili con l’approvazione del DDL Cirinnà a un nuovo modello di famiglia: se ne parla alla LIUC – Università Cattaneo il prossimo lunedì 23 ottobre 2017 alle ore 17.00 in un incontro promosso da ELSA (The European Law Student’s Association) Castellanza, sodalizio che vede in prima linea gli studenti del corso di laurea in Giurisprudenza della LIUC.

Un’iniziativa nata direttamente dagli studenti, interessati ad approfondire il tema partendo dall’aspetto giuridico in quanto si tratta di una novità significativa per il nostro diritto di famiglia, ma sviluppando soprattutto i suoi aspetti più pratici, legati alla vita quotidiana. Quali sono dunque le principali differenze tra matrimonio e unione civile? Quali aspetti sono stati maggiormente sviluppati dal legislatore e quali invece non ancora toccati?

Proveranno a rispondere alla domanda Roberta Dameno, sociologa del Diritto all’Università Bicocca, che interverrà su “”Matrimonio – Unione civile: differenze e affinità, analisi socio – giuridica” e Luca Tavani, Ufficiale di Stato Civile, che parlerà di “affetti ed effetti delle nuove famiglie”. Modera Elena Falletti, Ricercatore di Diritto Privato Comparato della Scuola di Diritto della LIUC.