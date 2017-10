“Università aperta”, giornata di orientamento alla Liuc

Liuc aperta agli studenti in cerca del loro futuro. La prima volta di università aperta a maggio ha portato all'ateneo di Castellanza studenti anche da fuori regione

Presentazioni dei corsi ma anche seminari per capire cosa significa studiare Economia, Giurisprudenza e Ingegneria, oltre alla possibilità di effettuare già ora il test di ammissione alla LIUC per l’anno accademico 2018/19: queste le peculiarità della prossima edizione di “Università Aperta”, giornata di orientamento rivolta agli studenti delle scuole superiori in programma per il prossimo giovedì 26 ottobre.

Dalle ore 9 sarà già possibile raccogliere informazioni presso i desk: dai corsi alle borse di studio, dagli scambi internazionali agli stage, dalla Residenza Universitaria interna al Campus alle attività extradidattiche, dalle certificazioni linguistiche al progetto Skills and Behaviour, fino alla consulenza per lo studio e la ricerca. Tutto a portata di mano per una prima conoscenza dell’ateneo. La giornata proseguirà con una presentazione complessiva dell’offerta formativa articolata nei tre corsi di Economia, Giurisprudenza e Ingegneria: un’opportunità per comprendere le specificità dei diversi percorsi. A seguire, i seminari di approfondimento: per Economia l’identikit del manager del futuro, per Giurisprudenza la simulazione di un dibattito processuale penale nell’aula tribunale della LIUC, per Ingegneria un incontro sulla fabbrica del futuro nell’I Fab dell’Università, fedele riproduzione di un contesto produttivo ispirato alla logica 4.0.

“Il nostro intento – spiega il prof. Michele Puglisi, Direttore del CARED (Centro d’Ateneo per la Ricerca Educativo Didattica e l’Aggiornamento attivo alla LIUC) – è come sempre quello di informare gli studenti ma soprattutto di condividere il senso dell’esperienza LIUC nel suo complesso, creando in loro interesse e – perché no? – la curiosità di tornare a trovarci. L’open day, per un ateneo come la LIUC che punta sulla personalizzazione della formazione e dei servizi, vuole essere un buon biglietto da visita che anticipa un colloquio con un docente. Siamo una piccola comunità che grazie ai numeri contenuti può permettersi – realmente – un’attenzione one to one. ‘Università Aperta’, in sintesi, è dunque un modo per avviare quella che immaginiamo potrà essere una bella avventura alla LIUC”.

Nel corso della giornata sarà possibile anche effettuare una visita al Campus universitario LIUC e pranzare nell’area ristorazione ospiti dell’ateneo. Per informazioni e iscrizioni: Tel. 0331.572.300, orientamento@liuc.it, www.liuc.it