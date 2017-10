Uno spettacolo teatrale per sostenere la cardiochirurgia

Presentazione eventi 20 anni di Varesenews al Teatro Santuccio e del film Digitalife

“Il venditore di sogni” è il titolo di uno spettacolo realizzato dalla compagnia teatrale di Cesare Cadeo che andrà in scena a scopo benefico venerdì 27 ottobre, alle ore 20.45, al Teatrino Santuccio di Varese.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione per la Cura e la Ricerca in Cardiochirurgia onlus, in collaborazione con il Comune di Varese e con il patrocinio, tra gli altri, dell’ASST dei Sette Laghi.

I proventi dell’iniziativa sono destinati a supportare i progetti di ricerca della struttura di Cardiochirurgia dell’Ospedale di Varese, diretta dal prof. Cesare Beghi.

I biglietti sono in vendita alla libreria Ubik di piazza Podestà a Varese