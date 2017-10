Uno sportello per genitori separati o divorziati

divorzio lunga

L’associazione “il Cortile”, grazie alla collaborazione con il comune di Malnate e mettendo a disposizione una sua struttura, attiverà dal mese di novembre uno sportello aperto al pubblico per i genitori separati/divorziati.

Lo sportello sarà attivo da sabato 4 novembre dalle 10 alle 12 e successivamente ogni sabato con cadenza quindicinale presso il centro Lena Lazzari di piazza Libertà 1 (di fronte alla Coop di Malnate).

E’ una prima come servizio per la nostra provincia e la collaborazione tra pubblico e privato deve rispondere con un aiuto finalizzato alla ricostruzione della persona separata sia essa padre o madre.

Su questo principio di cooperazione, si vuole andare incontro grazie anche alla sensibilità del comune di Malnate, per ricostruire una genitorialità che spesso viene dispersa in rivoli legali e tensioni continue non certo costruttive, sia per gli adulti che per i figli stessi.

A queste situazioni va data una risposta concreta e professionale di sostegno e di aiuto.