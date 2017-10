Un’ottima Uyba non basta per passare a Novara

uyba - club italia

Grande esordio di campionato per la Unet E-Work Busto Arsizio che perde al tie-break ma fa sudare le campionesse d’Italia della Igor Gorgonzola Novara (32-30, 25-22, 20-25, 21-25, 15-12).

In un Pala Igor acceso dalle tifoserie, le due formazioni si danno battaglia in campo e inaugurano la stagione con una partita al cardiopalma e un primo set infinito. C’è ancora tanto lavoro da fare da entrambe le parti ma l’atteggiamento sembra quello giusto.

Nella metà campo bustocca una grandissima Michelle Batsch diventa l’eroina biancorossa, con una prestazione esaltante (27 punti, 3 ace, 2 muri), mentre Diouf, decisamente sottotono in avvio di match, scalda i motori a partire dal terzo set e diventa punto di riferimento per l’attacco (21 punti). Grande prestazione per Beatrice Berti (14 punti di cui 7 a muro), decisiva nel quarto parziale e sempre positiva quando chiamata in causa da Orro, che distribuisce bene il gioco. Buono anche l’apporto di Chausheva con la sua battuta (per lei 2 ace) e Wilithe, senza dimenticare la grinta di capitan Stufi e la buona prestazione di Gennari. Dall’altra parte della rete Egonu macina punti (30 punti, 3 muri, 1 ace) anche se ancora deve trovare la giusta alchimia con la regista Skorupa. L’olandese Plak si fa vedere a sprazzi ma dimostra di avere un braccio che può dare tanto (14 punti, 1 muro), Gibbemeyer risolve molte situazioni (14 punti e 3 muri) e la senatrice Francesca Piccinini dimostra di avere ancora molto da dare alla pallavolo (12 punti, 2 muri). Bene Spirito e Sansonna nel ruolo di libero.

Sabato 21 le farfalle saranno impegnate tra le mura amiche del Palayamamay contro le neo promosse di Filottrano e saranno accolte dall’abbraccio dei tanti tifosi che non mancheranno di sostenerle con grande entusiasmo.

LA PARTITA

Mencarelli schiera in campo Orro in regia, Diouf opposto, Stufi e Berti al centro, Bartsch e Gennari in attacco.

Il primo punto è ad appannaggio delle padrone di casa dopo che Diouf spara fuori. L’errore di Berti in battuta segna il 3-2. A chiudere il primo attacco punto per la UYBA è Bartsch. Le padrone di casa mantengono il vantaggio e si portano sul 9-6.

Sull’11-8 Barbolini chiama il time out durante il quale Mencarelli chiede pazienza e di continuare a tenere alto il ritmo in attacco. Al rientro in campo Chirichella mette a terra il 12-8. Busto infila una serie positiva e si porta a -1 (13-12) costringendo Barbolini al time out. Si prosegue con Novara avanti +3 (18-15). Bartsch scatenata segna due punti consecutivi, uno in attacco a uno a muro su Chirichella (20-19). Sul 22-20 Mencarelli mette in campo Botezat su Orro e Chausheva su Stufi. Proprio la bulgara mette segna un ace e porta la squadra a -1 (22-21 e time out Novara). Skorupa mette a segano il 24-22 ma le bustocche recuperano e si va ai vantaggi (24-24). Finale al cardiopalma con le due formazioni che si rincorrono punto a punto poi Plak segna gli ultimi due punti e chiude il set (32-30).

Il secondo parziale si apre in situazione di equilibrio (5-5) poi Paola Egonu porta le sue compagne a +3 (10-7). Novara scappa a +6 (18-12) sfruttando le troppe imprecisioni biancorosse. Sul 19-14 Mencarelli ripropone il cambio Chausheva-Stufi e poi inserisce anche Wilhite su Gennari. Skorupa segna il 24-21, Egonu chiude il conto (25-22).

Il terzo set inizia con un 2-0 che porta il nome di Celeste Plak. Si prosegue in perfetta parità (5-5), poi la UYBA approfitta degli errori delle padrone di casa e corre a +4 (7-11). L’errore in battuta di Chirichella porta le biancorosse sul 16-22 ma Novara lotta e recupera un po’, riportandosi a -3 (19-22). Diouf picchia a terra il 20-24 e l’ace di Chausheva (appena entrata in campo su Berti) riapre i giochi (20-25).

Il quarto parziale si apre con il 4-0 della Igor Novara. Sul 6-1 Mencarelli ferma il gioco e chiede serenità per avere maggiore precisione, facendo notare alle sue ragazze che metà dei punti delle avversarie derivano dai loro errori. Al rientro in campo Novara commette qualche leggerezza di troppo in difesa e Busto recupera grazie anche a due ace consecutivi di un’ottima Bartsch (7-6). Sostanziale equilibrio tra le due formazioni che si rincorrono punto a punto (14-14). Finale set a cardiopalma con la UYBA avanti 20-22 e Barbolini che ferma il gioco per riportare concentrazione tra le sue. Al rientro in campo Berti segna due punti consecutivi ed è 20-24. Piccinini annulla la prima palla set ma Berti non ci sta e schiaccia a terra l’ultima palla (21-25).

TIE-BREAK

Dopo un avvio equilibrato, Busto scappa sul 3-6 con le padrone di casa che sembrano accusare stanchezza. Egonu si accende e riconquista la parità (8-8), poi è la Igor a cercare la fuga (11-9 e time out Busto). Ancora Egonu martella il 14-11 poi Bartsch butta fuori e la partita si chiude (15-12).

IL TABELLINO

Igor Gorognzola Novara – Unet E-Work Busto Arsizio 3-2 (32-30, 25-22, 20-25, 21-25, 15-12)

Igor Gorgonzola Novara: Vasilantonaki 1, Zannoni, Populini ne, Piccinini 12, Sansonna (L), Chirichella 14, Bonifacio ne, Skorupa 1, Gibbemeyer 14, Plak 14, Camera, Egonu 30.

Unet E-Work Busto Arsizio: Piani, Stufi 11, Chausheva 2, Negretti, Berti 14, Bartsch 27, Diouf 21, Wilhite 2, Orro 2, Dall’Igna ne, Gennari 9, Spirito (L), Botezat.

Note. Novara: ace 1, muri 12. Busto A.: ace 5, muri 12.