Usura: un italiano arrestato nel Mendrisiotto

Foto varie

Un 54enne cittadino italiano domiciliato nel Mendrisiotto è stato arrestato nei giorni scorsi in Canton Ticino.

L’uomo è stato fermato da agenti della Polizia cantonale nell’ambito di un’inchiesta che lo vede, in qualità di ex gestore di due piccoli supermercati nel Mendrisiotto e in Leventina, accusato di usura, appropriazione indebita, falsità in documenti e coazione nei confronti di alcuni dipendenti.

La carcerazione preventiva è già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore generale aggiunto Andrea Pagani.