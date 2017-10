Uyba ancora in ginocchio: terzo posto per la Sab Legnano

generiche uyba

SAB Legnano bestia nera per la UYBA che esce sconfitta dalla finale per il terzo-quarto posto del primo Memorial Ferrari di Novara.

Un 2-3 (25-20, 13-25, 25-17, 16-25, 8-15) rimediato dopo una prestazione altalenante che vale solo il quarto posto e che chiude una serie di appuntamenti pre-campionato piuttosto deludente.

In vantaggio due volte, mostrando a tratti un gioco convincente con Diouf e Wilhite migliori realizzatrici (16 a testa) e Bartsch in crescita (13), la UYBA è incappata in due lunghi black out nei secondo e quarto set: nel secondo è stato il servizio di Newcombe (17 punti totali per lei) a spezzare l’equilibrio fino al perentorio 13-25, mentre nel quarto parziale le farfalle sono sembrate stanche con Mencarelli che ha dato spazio a Dall’Igna per Orro e a Piani per Diouf (dal terzo dentro anche Botezat per Berti).

Nel tie-break finale più decisa la Sab Legnano, che nonostante il nuovo ingresso in campo di Orro, ha condotto in porto la partita grazie ad un ottimo muro difesa e agli attacchi di Mingardi (18 top scorer) e Degradi (11 punti).

Sabato 15 inizia il campionato e le farfalle saranno impegnate proprio sul taraflex del Pala Igor contro le Campionesse d’Italia; Mencarelli ha quindi poco tempo per aggiustare la situazione.

IL TABELLINO

Unet E-Work Busto Arsizio – Sab Volley Legnano 2-3 (25-20, 13-25, 25-17, 16-25, 8-15)

UYBA: Bartsch 13, Dall’Igna, Diouf 16, Stufi 10, Botezat 4, Gennari ne, Wilhite 16, Spirito (L), Piani 5, Negretti, Chauscheva, Berti 1, Orro 4. All. Mencarelli. Secondo Musso. Battute vincenti 5, errate 13. Muri: 11.

LEGNANO: Caracuta, Mingardi 18, Pencova 11, Martinelli ne, Degradi 11, Bartesaghi, Lussana (L), Cecchetto, Cumino, Newcombe 17, Ogoms 8, Drews 5. All. Pistola. Secondo Tettamanti. Battute vincenti 7, errate 7. Muri: 8.

Ufficio Stampa UYBA – Giorgio Ferrario

