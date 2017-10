Uyba, esordio ufficiale a Busto e voglia di prima vittoria

Uyba Unet Ework Busto Arsizio 2017 - 2018 pallavolo

Dopo la grande prestazione di Novara che ha fruttato un punto contro le campionesse in carica, le ragazze della Unet E-Work Busto Arsizio si preparano all’esordio casalingo contro la neopromossa Lardini Filottrano di coach Beltrami, in programma per sabato 21 ottobre (inizio partita ore 20:30, apertura casse e cancelli ore 19).

Le giocatrici marchigiane sono reduci dall’esordio vittorioso in A1 nel derby regionale contro un’altra neopromossa, la MyCicero Pesaro, e scenderanno in campo con qualche ambizione di fare il bis su un campo ormai “storico” come quello di Busto. La regia della Lardini è affidata alla ex Francesca Bosio (in biancorosso da giovanissima), in diagonale con la polacca Tomsia, pericolo numero uno per la UYBA. Al centro la coppia Cogliando – Hutinski, mentre in banda vedremo l’americana Annie Mitchem, insieme alla slovena Scuka; il libero titolare è infine Federica Feliziani.

Mencarelli avrà a disposizione tutte le sue atlete ed è probabile che in campo sarà scherato il sestetto già visto al PalaIgor, con Orro in regia, Diouf opposto, Stufi e Berti al centro, Bartsch e Gennari in attacco. Ruolo di libero al solito occupato da Spirito.

Beatrice Negretti è concentrata sull’impegno di sabato, ben consapevole che nulla va dato per scontato: «Dopo un precampionato poco brillante, abbiamo iniziato la stagione ufficiale con una buona prestazione a Novara: questo ci dà tanti stimoli per continuare a lavorare bene. Sabato contro Filottrano non diamo niente per scontato: stiamo cercando di correggere qualche situazione di gioco che, riguardando la partita con la Igor, potevamo sfruttare meglio, soprattutto nei momenti caldi dei set».

Unet E-Work Busto Arsizio – Lardini Filottrano

Busto Arsizio: 1 Piani, 2 Stufi, 5 Spirito (L), 6 Gennari, 7 Dall’Igna, 8 Orro, 9 Wilhite, 13 Diouf, 14 Bartsch, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Chausheva, 18 Botezat. All. Mencarelli.

Filottrano: 1 Melli, 3 Bosio, 5 Feliziani (L), 6 Gamba, 7 Negrini, 9 Agrifoglio, 10 Tomsia, 11 Mitchem, 12 Mazzaro, 13 Cogliandro, 15 Hutinski, 17 Scuka. All. Beltrami.

Arbitri: Gasparro e Spinnicchia.

LA SAB CERCA IL BIS A MONZA

Dopo la “sbornia” dell’esordio contro Bergamo, altra sfida tutta lombarda per la Sab Volley Legnano. La squadra di Pistola affronterà la breve trasferta di Monza (domenica 22 alle 17) con l’obiettivo di regalarsi un’altra settimana in vetta al campionato, anche se la Saugella è intenzionata a lasciare lo zero in classifica. Le brianzole hanno perso 3-1 nel primo turno sul campo di Firenze, gara comunque molto combattuta. Da tenere d’occhio, per Mingardi e compagne, la classe di Ortolani, la verve di Begic e Dixon oltre alla grande esperienza di un’altra ex farfalla, Helena Havelkova.

Il programma (2a giornata)

Unet E-Work Busto Arsizio – Lardini Filottrano; Savino Del Bene Scandicci – Pomi’ Casalmaggiore (sabato 21, ore 20:30). Volley Pesaro – Igor Gorgonzola Novara;

Saugella Team Monza – SAB Volley Legnano; Foppapedretti Bergamo – LiuJo Nordmeccanica Modena (domenica 22, ore 17). Imoco Volley Conegliano – Il Bisonte Firenze (mercoledì 25, ore 20:30).