Uyba, lavoro al completo. Nel weekend quadrangolare a Novara

uyba - club italia

Dopo il terzo posto conquistato nel “trofeo Brisaola Panzeri – 3° torneo Valchiavenna Volley 2017”, la Unet E-Work Busto Arsizio lavorerà questa settimana in vista del “primo Memorial Giampaolo Ferrari”, in programma a Novara sabato 7 e domenica 8 ottobre.

Saranno due giorni di grande volley per commemorare e ricordare l’Ingegner Giampaolo Ferrari, storica colonna portante della Igor Volley con la sua azienda, Comoli Ferrari, fin dalla nascita del progetto. A calcare il taraflex del palazzetto piemontese saranno le padrone di casa della Igor Novara, le vice campionesse d’Europa dell’Imoco Conegliano, la Unet Yamamay Busto Arsizio e la “matricola” Sab Volley Legnano.

Sarà la prima settimana di lavoro al gran completo per la formazione biancorossa visto che sabato 30 settembre è atterrata a Malpensa Michelle Bartsch mentre è previsto per martedì 3 ottobre l’arrivo della palleggiatrice Alessia Orro, reduce dalla sfortunata spedizione europea con la nazionale azzurra.

A partire da giovedì Stufi e compagne di alleneranno al centro Pavesi di Milano, mentre venerdì nell’arena di Viale Gabardi andrà in scena l’attesissimo concerto da tutto esaurito di “Maluma”.

Le dirette delle partite della UYBA al Memorial Ferrari di Novara saranno trasmesse in diretta streaming HD sulla pagina ufficiale Facebook UYBA Volley.

Programma

Sabato 7 ottobre Ore 16.30 – Imoco Volley Conegliano vs Sab Volley Legnano

Ore 20 – Igor Gorgonzola Novara vs Unet Yamamay Busto Arsizio. Domenica 8 ottobre Ore 15, finale terzo-quarto posto e a seguire, finale primo-secondo posto.

Biglietti

Saranno predisposti biglietti distinti per le due giornate di gara: 10 euro per assistere alle due semifinali del sabato e 10 euro per le finali della domenica. Il posto sarà “unico”, ovvero non vi sarà distinzione tra tribuna numerata e distinti. Le biglietterie apriranno un’ora e mezza prima dell’inizio della prima gara.