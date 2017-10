UYBA terza a Chiavenna

Foto varie di pallavolo

Terzo posto per la Unet E-Work Busto Arsizio nel “Trofeo Brisaola Panzeri – 3° torneo Valchiavenna Volley 2017″: al Pala Maloggia di Chiavenna le farfalle di coach Mencarelli hanno vinto la finalina con l’Imoco Conegliano per 3-2.

La formazione biancorossa ha presentato lo stesso sestetto visto ieri in semifinale con Monza, mostrando segnali di crescita: nei primi tre set buono il livello di gioco proposto da Stufi e compagne che, perso il primo nonostante il vantaggio di 24-21 (26-28), hanno condotto agevolmente in porto il secondo e terzo parziale (25-19, 25-18). Nel quarto, complice il calo della UYBA, l’Imoco Conegliano, nonostante le assenze di Easy, Wolosz, Danesi, Folie, De Gennaro, De Kruiff e Fabris, ha impattato sospinta da Hill e Bricio (11-25). Nel quinto e decisivo game ottimo l’approccio delle farfalle, molto concentrate in fase offensiva con Gennari, Wilhite e Diouf. Nonostante un brivido finale (da 14-7 a 14-12), la UYBA ha conquistato il terzo posto grazie all’ultimo punto di Diouf (15-12).

Dando uno sguardo al tabellino, da segnalare i 24 punti di Diouf (41% offensivo con 3 muri) e i 15 a testa di Gennari e Wilhite (43% per l’americana). Per l’Imoco 22 punti a testa per Hill e Bricio.

La UYBA torna in serata a Busto Arsizio e domani si gode un giorno di riposo. Ripresa dei lavori martedì.

Il tabellino

Unet E-Work Busto Arsizio – Imoco Conegliano 3-2 (26-28, 25-19, 25-18, 11-25, 15-12)

UYBA: Dall’Igna 3, Diouf 24, Stufi 5, Botezat 9, Gennari 15, Wilhite 15, Spirito (L), Piani, Negretti, Badini ne, Monza ne, Chauscheva, Berti ne. All. Mencarelli. Secondo Musso. Battute vincenti 3, errate 12. Muri: 9.

IMOCO CONEGLIANO: Papafotiou 5, Nicoletti 10, Melandri 9, Cosi 2, Bricio 22, Hill 22, Fiori (L), Easy ne, Cella 1, Carletti, Fersino ne, Pelloia, Brandi ne. All. Santarelli. Secondo Simone. Battute vincenti 3, errate 17. Muri: 9.