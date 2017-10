Vaccinazioni, 1800 alunni ancora senza certificato

Vaccinazioni

Sono oltre 1800 gli alunni in tutta Lombardia che non hanno ancora presentato la documentazione relativa alla regolarità delle vaccinazioni. Lo ha reso noto la Regione Lombardia diffondendo i dati per ogni singola Ats.

Ed ecco com’è la situazione in provincia di Varese

ATS INSUBRIA – Totale scuole materne presenti sul territorio

481, totale nidi presenti sul territorio 323, totale

scuole/nidi che hanno trasmesso elenchi , 62, numero alunni

segnalati in quanto non hanno presentato documentazione 190.

ASST LARIANA – Totale scuole materne presenti sul territorio

190; totale nidi presenti sul territorio, 112; totale

scuole/nidi che hanno trasmesso elenchi, 33; numero alunni

segnalati in quanto non hanno presentato documentazione, 115.

ASST SETTELAGHI – Totale scuole materne presenti sul territorio,

184; totale nidi presenti sul territorio,112; totale scuole/nidi

che hanno trasmesso elenchi,15; numero alunni segnalati in

quanto non hanno presentato documentazione, 30.

ASST VALLEOLONA – Totale scuole materne presenti sul territorio,

107; totale nidi presenti sul territorio,99; totale scuole/nidi

che hanno trasmesso elenchi,14; numero alunni segnalati in

quanto non hanno presentato documentazione, 45.

Si segnala che su 190 bambini, in base ai controlli in

anagrafe vaccinale sono risultati effettivamente irregolari 59

bambini.

Si ricorda che la documentazione dev’essere presentata alla scuola entro il 31 ottobre. I genitori possono presentare anche un’autocertificazione compilando il foglio che la scuola ha consegnato, ma entro il 10 marzo dovranno dotarsi comunque del documento ufficiale rilasciato dall’Ast.

A questo link tutte le informazioni utili