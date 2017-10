Van De Sfroos, Branciaroli, Sulutumana e altri al Belvedere Jannacci

“Sarà un grande evento con artisti, testimonial, sindaci e associazioni che in questi anni hanno collaborato proficuamente con Regione Lombardia”.

Così l’assessore alle Culture, Identità e Autonomie di Regione Lombardia, Cristina Cappellini, annuncia l’evento #Lombardiaperlacultura – un anno Speciale per una regione Speciale’ che si svolgerà mercoledì 11 ottobre a partire dalle ore 11 presso il ‘Belvedere Jannacci’ di Palazzo Pirelli, a Milano.

UN ANNO SPECIALE PER UNA REGIONE SPECIALE - “Si traccerà un bilancio di questi intensi anni di lavoro – ha aggiunto l’assessore – evidenziando le principali novità introdotte in tutti i settori della cultura e, in prospettiva, si illustreranno i principali eventi dell’Anno della Cultura, che è un anno speciale, per una Regione speciale, come recita il titolo dell’iniziativa”.

GLI OSPITI – “Hanno già confermato la propria presenza numerosi artisti e protagonisti della cultura lombarda – ha anticipato l’assessore – come Franco Branciaroli, Luca Doninelli, Luca Micheletti e i Guitti, Davide Van De Sfroos, Omar Pedrini, i Sulutumana e tanti altri ospiti con cui abbiamo collaborato in questi anni e che ci offriranno la loro idea di cultura”.

SINDACI E ASSOCIAZIONI PRESENTI - “Interverranno – ha concluso l’assessore – anche sindaci e associazioni culturali che si sono distinti per aver realizzato progetti speciali, in un anno speciale, per una regione speciale”.

Per partecipare è necessario registrarsi al sito

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lombardiaperlacultura-38584690849