Varese alleata di Milano per ottenere la sede dell’EMA

Milano tra le migliori 5. Il Ministro della salute Lorenzin ha rivelato che il capoluogo lombardo è nella rosa delle migliori candidate per ospitare l’Agenzia europea del Farmaco (EMA) in procinto di lasciare Londra dato il risultato del referendum sulla “Brexit”.

La sede del Pirellone, concessa in titolo gratuito, ma anche i servizi , tra cui la scuola europea che ha sede a Varese, sono tra le qualità che la candidatura italiana vanta. Le sue antagoniste più agguerrite sono innanzitutto Amsterdam, Barcellona, Vienna, Copenaghen e Lille.

Più staccate ci sarebbero, stando alle indiscrezioni, Atene, Bruxelles, Bonn, Dublino, Helsinki, Porto, Zagabria, Malta, Varsavia, Bratislava, Bucarest e Sofia. L’incognita dell’Est Europa, però, pesa sulle future scelte: paesi come Slovacchia, Romania o Bulgaria lamentano la mancanza di sedi istituzionali sui propri territori. L’Italia ha già due istituzioni: la Fondazione europea per la formazione professionale (European training foundation) a Torino e l’Autorità del Cibo a Parma.

C’è poi la componente politica e di alleanze strategiche : Francia e Germania potrebbero accordarsi per spartirsi del due istituzioni in partenza da Londra. Oltre l’EMA c’è anche l’Autorità bancaria europea.

I criteri per decidere la futura sede sono sei: continuità operativa e collegamenti anzitutto, poi (per le famiglie dei dipendenti) le scuole, l‘accesso al lavoro e la sanità, infine la distribuzione geografica delle agenzie europee. Quindi Varese, con la scuola che dal 1960 offre istruzione europea ai figli dei dipendenti stranieri entra con punto di forza nell’offerta milanese.

La sede offerta, inoltre, con i suoi oltre 50 mila metri quadri soddisferebbe abbondantemente le richieste. Il Pirellone offre anche adeguati spazi per sale riunioni, lounge rooms e un auditorium, il “Gaber”, da 500 metri quadri.

Con i suoi aeroporti, tra cui Malpensa, Milano garantisce collegamenti aerei verso e da tutte le capitali. Quanto riguarda la ricettività, ci sono 69 mila stanze in città e altre 30 mila nell’hinterland.

Lo staff dell’Ema è di 890 persone che lavorano attualmente in 27 mila metri quadri di uffici. Ogni anno 36 mila persone visitano l’Ema per questioni di lavoro, e l’impatto sul settore ricettivo è stimato in circa 30 mila presenze in più all’anno, con un picco massimo di circa 350 camere d’albergo occupate in un giorno.

La votazione finale, da parte dei ministri agli affari europei, è prevista per il 20 novembre.