Varese – Arconatese in diretta dal “Franco Ossola”

Varese - Pro Sesto 4-3

Riscatto o precipizio? Il Varese sfida (sabato, ore 15) sul terreno amico di Masnago l’Arconatese nell’ottava giornata di Serie D. Seguite con noi la partita e gli aggiornamenti dagli altri campo in cui si gioca di pomeriggio, compreso quello di Caronno Pertusella: per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #varesearconatese e #direttavn su Twitter e Instagram. Per accedere rapidamente al live CLICCATE QUI.