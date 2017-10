Varese Calcio: Caccianiga presidente del vivaio

marco caccianiga varese 1910

Giorni ricchi di cambiamenti in casa Varese Calcio, per lo meno per quanto riguarda il vivaio. Dopo l’addio per motivi familiari di Cosimo Bufano (sostituito da Federico Fumagalli) e dopo l’annuncio che Tigros sarà il nuovo sponsor ufficiale, è arrivato quello che riporta “a casa” anche Marco Caccianiga.

Il “Caccia” da oggi ricoprirà infatti l’incarico di Presidente del Settore Giovanile biancorosso, ennesimo ruolo ricoperto all’interno del Varese dal vulcanico tecnico 57enne. Caccianiga è stato infatti l’anima del “Progetto Bimbo”, legato sia allo sviluppo fisico e sportivo, sia a quello intellettivo dei piccoli.

Da questo momento in poi però, Caccianiga seguirà tutte le fasi della crescita dei giovani biancorossi in un percorso (spiega la comunicazione ufficiale) «che pone al centro i ragazzi che mettono al primo posto il divertimento, l’abnegazione, il fair play e lo spirito di squadra: valori che il Varese vuole trasmettere ai giovani talenti di casa».