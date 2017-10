Varese, delusioni a catena. A Voghera è ancora KO

varese calcio 2017 2018

Altro giro, altro regalo: il Varese perde ancora, nell’ennesima trasferta storta della stagione, e vede sfilare quello che forse era l’ultimo treno buono per inseguire le zone alte della classifica. Anche nel pavese i biancorossi restano a mani vuote, di fronte a un Oltrepovoghera capace di capitalizzare al meglio le due occasioni avute nell’arco dei 90′ e di restare così – loro – nei pressi del primato.

Due guizzi, entrambi firmati da Romano, che abbattono un Varese apparso poco concreto in attacco, fragile in difesa e di nuovo incapace di reagire con testa e cuore a una situazione avversa. Già, perché almeno nella prima parte di gara i biancorossi avevano mostrato buone cose, meritando ben di più rispetto al risultato maturato all’intervallo (1-0 per l’Oltrepovoghera). Invece nella ripresa, dopo aver segnato l’1-1 (Longobardi), Ferri e soci hanno smesso di creare in avanti – fatta eccezione per un encomiabile Repossi, magari “veneziano” ma inesauribile – e dopo il 2-1 si sono accartocciati su se stessi. Addirittura, quando i pavesi sono rimasti in dieci, il Varese ha smesso di crederci, affidandosi quasi solo a palloni gettati in area e ad attendere la magia repossiana, che però non si è concretizzata del tutto.

A fine gara, come a Casale, squadra a rapporto dalla tifoseria (prima dagli ultras da una parte del campo, quindi dal club da quella opposta) prima di andare in doccia. Ma a cosa serve “scusarsi” a fine partita? Non sarebbe meglio mostrare con i fatti, sul prato, la reazione a una classifica e a una situazione imbarazzanti per giocatori che – sulla carta – valgono ben altri risultati?

E invece, un mese dopo Casale, siamo ancora allo stesso punto di allora, mentre gli altri – leggi Caronnese e Gozzano, ma non solo – filano via verso la lotta per vincere il campionato. Una battaglia che al momento vede la squadra di Iacolino completamente esclusa, anzi: con 7 punti (contro i 19 delle capolista) è il caso di iniziare a guardarsi le spalle, a partire dallo “scontro playout” di domenica prossima a Masnago, contro l’Arconatese. Intanto, fuori dal “Parisi” di Voghera, i cori di scherno sono per tutti: giocatori, Iacolino e Merlin.

OLTREPOVOGHERA – VARESE 2-1 (1-0)

MARCATORI: al 44’ pt e al 28’ st Romano (OV), al 3’ st Longobardi (V).

OLTREPOVOGHERA (3-5-2): Cizza; Allodi, Di Placido, Bettoni; Colombini (dal 50’ st Guasconi), Maione (dal 36’ st Belluzzo), Chimenti, Bertelli (dal 1’ st Monopoli), Aramini; Bondi (dal 34’ st Tresca), Romano (dal 45’ st Pozzi). A disposizione: Baldaro, Zhury, Brega, Di Palma. All.: Balestra.

VARESE (4-4-2): Bizzi; Careccia, Rudi, Ferri, Arca; Repossi, Monacizzo (dal 35’ st Magrin), Battistello (dal 38’ st Melesi), Rolando (dal 46’ st Bruzzone); Longobardi, Molinari (dal 19’ st Lercara). A disposizione: Frigione, Simonetto, Granzotto, Fratus, Zazzi. All.: Iacolino.

ARBITRO: sig. Votta di Moliterno (Tomarchio e Cappelli).

NOTE: giornata serena, terreno in discrete condizioni; Calci d’angolo 5-3; Ammoniti: Monopoli, Bondi, Di Placido, Chimenti, Tresca per l’OltrepoVoghera. Espulso al 32’ st Chimenti (OV) per doppia ammonizione. Recupero: 1’ + 6’