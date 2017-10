Varese è rosa nel mese della prevenzione del tumore al seno

centro città

Da sabato scorso, 14 ottobre, Varese si è tinta di rosa. Grazie al mese della prevenzione del tumore al seno, l’associazione Andos Varese ha voluto lanciare un messaggio chiaro che accende i riflettori sul convegno che si svolgerà il 21 ottobre presso l’AULA MAGNA del Collegio Universitario CARLO CATTANEO di via Dunant 3, sempre organizzato da A.N.D.O.S. Varese. L’evento, aperto a tutti, si intitola: “La neoplasia mammaria oggi. La cultura della prevenzione:essere consapevoli e determinate”

Galleria fotografica Andos illiumina Varese di rosa 4 di 7

Parteciperanno come relatori, importanti figure specialistiche dell’Azienda ospedaliera.

In conclusione una lettura scenica di Betty Colombo, un saluto di Marina Castelnuovo, testimonial dell’Associazione e un goloso buffet.

A.N.D.O.S. Varese onlus ( Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) Comitato di Varese, ringrazia il Comune, la Provincia, l’Università dell’Insubria e la Fondazione Comunitaria del Varesotto che, con il loro patrocinio, hanno reso possibile la realizzazione di “VARESE SI E’ ACCESA DI ROSA” che resterà visibile per tutti coloro che vorranno fare una passeggiata serale dalle ore 19,00 alle ore 24,00, da sabato 14 a sabato 21 Ottobre.

ANDOS ricorda che rimane comunque attivo per VISITE SENOLOGICHE DI PREVENZIONE con scadenza mensile in diversi Comuni della zona e settimanalmente in SEDE.