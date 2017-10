Varese in campo al sabato, obbligatorio vincere

Varese - Derthona 3-2

Per un giorno, fuori dal “Franco Ossola” ci sembrerà di essere tornati indietro di qualche anno, ai fasti della Serie B, anche se all’interno dello stadio torneremo a respirare la realtà non facile di questa stagione.

Già, perché il Varese per una volta tornerà a giocare alle 15 del sabato, orario e data che profumano di Sannino e di Pavoletti, di Neto e di Pisano, di Zecchin e di Carrozza. Questa volta però i biancorossi – che hanno altri nomi e Iacolino in panchina – si troveranno di fronte l’Arconatese di mister Giovanni Livieri in una partita cheper Ferri e compagni non prevede altro risultato che non sia la vittoria.

I tifosi biancorossi hanno ingoiato troppi rospi e troppe promesse in questi primi due mesi di campionato: ora è tempo di vincere, almeno contro un’avversaria che sulla carta appare meno quotata del Varese, ha anche qualche problema di infermeria e nelle ultime due partite ha subìto sette reti (contro un solo gol messo a segno). Il Varese non può permettersi, quindi, un altro passo falso anche perché a seguire, tra mercoledì e domenica, bisognerà sfidare Gozzano e Caronnese, ovvero le prime della classe.

Per affrontare l’Arconatese lo staff tecnico di Iacolino ha lavorato sul 4-4-2 e, se le indicazioni della vigilia sono corrette, non mancheranno le novità. Fratus dovrebbe partire titolare nel ruolo di terzino destro alle spalle di Repossi, schierato in ala; catena di sinistra formata invece da Arca e Battistello con Molinari e Longobardi coppia d’attacco. Al di là degli uomini poi, potrebbe cambiare qualcosa nei meccanismi difensivi sulle palle inattive e in particolare sui corner. I gialloblu milanesi – fieri avversari del Varese due stagioni fa, in Eccellenza – saranno senza lo squalificato Vavassori (espulso nel match con la Caronnese) e hanno nell’ex legnanese Laraia uno degli uomini più importanti, soprattutto in avanti.

La partita di Masnago sarà raccontata come di consueto nel liveblog, disponibile fin da venerdì pomeriggio, nel quale potete trovare notizie e curiosità oltre al sondaggio con il pronostico pre-partita. Per intervenire si può scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn o #varesearconatese su Twitter e Instagram. Per accedere al live e visualizzarlo al meglio CLICCATE QUI.