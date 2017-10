Varese, parla Merlin: «La maglia del Varese va onorata»

Varese Calcio 1910

Dopo la partita persa 2-1 in casa dell’OltrepoVoghera, a presentarsi davanti ai microfoni è il direttore sportivo Alessandro Merlin al posto di mister Salvatore Iacolino, contestato a fine partita e che è stato a colloquio con i tifosi a fine partita. Il ds prova a spiegare qual è la situazione in casa biancorossa: «Preferisco parlare io al posto di mister Iacolino, voglio che stia tranquillo. Sulla partita, dopo mezzora dovevamo essere avanti 2-0 e invece abbiamo preso gol dopo una mezza occasione loro. Su sette partite siamo andati quasi sempre sotto e questo non va bene. Bisogna alzare la soglia dell’attenzione, il Varese non può permettersi questi cali. È anche vero che le azioni da gol per provare a pareggiare la gara sono state poche. I tifosi fanno sacrifici, spendono soldi e ci può stare che se la prendano con l’allenatore o con me. La loro idea va rispettata. Il problema però è un altro: il Varese non può andare in svantaggio ogni partita per un episodio. Bisogna capire che questa è una maglia importante e va onorata. Non è questione di essere scarsi: bisogna essere cattivi. Mister Iacolino non è in dubbio, assolutamente».

L’allenatore dell’OltrepoVoghera Andrea Balestra fa i complimenti alla sua squadra: «Il merito va ai ragazzi. Oggi abbiamo corso di più. I valori singoli oggi in campo erano sbilanciati, quindi dovevamo fare una prestazione maiuscola per riuscire a vincere. Sono molto contento. Romano oggi ha fatto una partita positiva, la vittoria è arrivata grazie a una sua grande prestazione, non solo per i due gol. Rispetto a Iacolino non c’è paragone: lui ha vinto sette campionati, io sono alla settima partita in totale».

PAGELLE

BIZZI 5,5: Non riesce a dare sicurezza alla difesa. Il gol del 2-1 nasce da un calcio d’angolo causato da una sua uscita errata

CARECCIA 6: Spinge bene e difende discretamente. Nel finale sembra uno di quelli che ne ha di più

RUDI 6: Nel finale viene lasciato da solo in copertura e se la cava bene. Tutto sommato partita da sei

FERRI 5,5: Una discreta prova, ma si perde Romano sul calcio d’angolo per il gol del 2-1

ARCA 5,5: Sul primo gol dell’OltrepoVoghera si fa saltare in testa da Romano. Forse caricato, ma si è addormentato nella circostanza

ROLANDO 5,5: Gli manca sempre il guizzo. Un buon inizio, ma nella ripresa non riesce più a dare il suo apporto (Bruzzone s.v.)

MONACIZZO 6,5: Ordinato in copertura e in impostazione. Non un compito facile reggere il centrocampo con Rolando e Repossi sulle ali

Magrin 6: Prova a dare un po’ di geometrie nel finale. Calcia di poco alto in una delle poche conclusioni nel finale

BATTISTELLO 6: Discorso simile a Monacizzo. Un paio di passaggi sbagliati, ma almeno ci mette corsa e fisico (Melesi s.v.)

REPOSSI 6,5: Prova da solo a decidere la gara. Non è un assist quello per Longobardi, ma grande merito va alla sua percussione

LONGOBARDI 6,5: Ci mette fisico e personalità. Peccato che il suo gol – bravo a farsi trovare pronto in area – non valga punti

MOLINARI 6: Un palo dopo pochi secondi, poi non riesce più a trovare spazi per fare male. Prestazione comunque positiva

Lercara 5: Non riesce mai a prendere la palla. Troppo leggero per contrastare i difensori avversari, perde quasi tutti i duelli