Varese, primo atto della sfida alle capolista

Varese - Arconatese

C’è solo un modo per svoltare la stagione in casa Varese: lasciare al più presto le zone basse della classifica e mettersi a camminare verso le parti alte fin da subito. Facile a dirsi, meno a farsi, perché in quattro giorni Ferri e compagni dovranno affrontare le due squadre che fino a oggi hanno corso a perdifiato, meritandosi la vetta – condivisa – della classifica del Girone A.

Il Varese parte dunque da Gozzano, nel pomeriggio del mercoledì (18 ottobre, ore 15), per questo breve ma intenso tour de force che prevede anche il match interno di domenica 22 contro la Caronnese. Iacolino, subito dopo la faticosa vittoria con l’Arconatese, ha scelto di votarsi all’ottimismo: “Sono straconvinto che faremo bene” ha dichiarato il tecnico che conosce bene un po’ tutto il tessuto calcistico piemontese, compresi gli avversari della nona giornata. Il Gozzano, tra l’altro, è la squadra che spense le ultime velleità biancorosse nella passata stagione, vincendo al “Franco Ossola” la finale playoff del girone e abbassando drasticamente il ranking del Varese nella corsa al ripescaggio: non sono molti i giocatori rimasti in rosa da allora, ma per questi (su tutti, per Ferri che finì con un’espulsione quel match) la gara infrasettimanale può essere una bella occasione di rivincita.

Per quanto riguarda la formazione, Iacolino dovrà quasi certamente fare a meno di Longobardi: l’attaccante campano è uscito malconcio dalla partita con l’Arconatese, anche se lo staff medico ha tirato un sospiro di sollievo quando ha stilato il referto. L’alluce pestato duro non presenta infatti fratture, ma a Gozzano non sarà utilizzabile. Il Varese si affiderà quindi a Molinari (che non è al meglio) e dovrà “inventargli” una spalla d’attacco, con Lercara, Rolando e pure Repossi che potrebbero essere utilizzati in quella zona. Importante anche il recupero di Palazzolo (lo sa bene l’Arconatese, trafitta da una sua intuizione), anche se quest’ultimo dev’essere gestito con attenzione per evitare ricadute a livello muscolare.

Il Gozzano di mister Gaburro (lo scorso anno a Caronno Pertusella) ha vinto sei delle otto gare disputate, pareggiando le altre due a Chieri e a Casale Monferrato. A prima vista pare inattaccabile, stando alle statistiche di questa prima parte di torneo: 15 gol fatti da un attacco formato da giocatori esperti (3 reti per Capogna, Segato e Lunardon) e appena 3 subiti. Ce la farà il Varese a dare il primo dispiacere ai rossoblu piemontesi?

DIRETTAVN

La partita del centro sportivo “D’Albertas” sarà raccontata in diretta da VareseNews con un liveblog attivo fin dalla vigilia del match. Per intervenire, i lettori possono scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #gozzanovarese e #direttavn su Twitter e Instagram. Per accedere rapidamente al live CLICCATE QUI.