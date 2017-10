Varese-Rovato: a Giubiano è sfida tra imbattute

Rugby Varese - Highlanders Formigine 51-24

Scontro al vertice per la Poule 1 del Girone C della Serie C1 di rugby. Domenica 29 ottobre, dalle 14,30, il “Levi” di Giubiano ospita il match tra le due squadre che hanno battuto – con tanto di punto bonus – tutte le altre partecipanti.

Da un lato il Rugby Varese, dall’altro il Rovato, appaiate a quota 20 in graduatoria e ragionevolmente lanciate verso la seconda fase del torneo alle quali accederanno le prime tre classificate delle due poule in cui è suddiviso il girone.

La posta in palio è quindi il primato solitario: il Rovato arriva all’appuntamento forte di una migliore differenza punti e, forse, di un cammino più “pulito” rispetto alla squadra di Galante e Pella che in qualche circostanza non ha brillato, pur facendo bottino pieno.

Purtroppo il Varese si presenterà al big match con qualche assenza nell’organico, a partire da Broggi e Carlone, quest’ultimo per via di un infortunio ancora in via di risoluzione. Ancora assenti anche Affri e Jacopo Bianchi. Primo e secondo centro dovrebbero così essere Fulginiti e Valcarenghi, mentre con il numero otto dovrebbe tornare titolare Stefano Sessarego.

«Sarà la partita più difficile fino a ora- commenta coach Galante- Il Rovato) è squadra completa, con ottimi trequarti e un pacchetto di mischia potente. Sarà molto dura; noi siamo comunque preparati e vogliamo dare il massimo, soprattutto in casa nostra e contro una squadra quotata e definita “imbattibile” da molti osservatori. Siamo ancora all’inizio della stagione e più che sui risultati ci stiamo concentrando sul nostro gioco; strappare una vittoria contro Rovato al nostro primo “appuntamento” può dare grande carica a tutti ed è quello che ci serve per guardare avanti con ottimismo».

CLASSIFICA (4a giornata): Rovato, VARESE 20; Asr Milano Cad. 11; Chicken Rozzano 10; Dalmine, Cus Milano Cad. 1.

SERIE C2

Occasione buona per il Rugby Malpensa che può continuare a rincorrere la vetta del girone ospitando il Voghera a Gallarate. Trasferte difficili invece sia per il Tradate – a Verbania contro la seconda forza del torneo – sia soprattutto per i Rosafanti che andranno a Como contro la capolista. Infine il derby della settimana: gli Unni cercano punti a Cassano Valcuvia contro i Diavoli Rossi, il XV allestito dal Rugby Varese con un gruppo di profughi digiuni di rugby fino a pochi mesi fa.