Varese, sfida alla sorpresa OltrepoVoghera

Quattro vittorie, due pareggi, 14 punti in classifica e terzo posto nel Girone A. Sono queste le statistiche dell’OltrepoVoghera, vera sorpresa di questo inizio di campionato di Serie D, che domenica 8 ottobre (ore 15.00) ospiterà allo stadio “Parisi” il Varese.

Biancorossi che si presentano a questa sfida dopo la vittoria in rimonta contro il Derthona, bissata in settimana dal successo in Coppa Italia di Serie D contro il Mantova, con uno stato di forma in crescita. Mister Salvatore Iacolino potrebbe continuare con il 4-2-3-1 visto in Coppa Italia – o 4-4-2 a seconda del momento della gara – premiando chi ha dato le risposte migliori, a partire da Repossi. L’attaccante ex Inveruno ha dimostrato di essere un elemento che può spaccare la partita e dopo un paio di buone prestazioni partendo dalla panchina, potrebbe essere arrivato il suo momento dal primo minuto. Discorso simile per Battistello, che potrebbe agire sulla fascia sinistra, e che contro il Mantova ha anche trovato la via della rete.

Tanti i ballottaggi in difesa, a partire dal portiere, con Bizzi e Frigione che si giocheranno il posto tra i pali. Sicuro del posto capitan Ferri, più dubbi su chi sarà il suo partner tra Rudi e Bruzzone. Anche sulle fasce rimangono delle incognite: a destra Fratus potrebbe prendere il posto di Careccia, mentre a sinistra Arca dovrebbe essere favorito su Granzotto. Dovrebbero essere invece delle certezze sulla mediana Magrin e Monacizzo, che si sono alternati in Coppa Italia.

L’OltrepoVoghera, come anticipato, è terzo in classifica con 14 punti, a due punti di distanza dalla vetta. L’allenatore è Andrea Balestra, classe 1976, promosso dalla Juniores lo scorso giugno, dopo aver chiuso la carriera da calciatore proprio a Voghera indossando anche la fascia di capitano. Il modulo tattico di partenza è il 3-5-2 con Cizza in porta. In difesa due ex Varesina: Allodi e Bettoni insieme a Di Placido. Gli esterni sono Coccu e Aramini, D’Aniello il playmaker in mezzo al centrocampo, con Monopoli e Chimenti interni. In attacco c’è più indecisione: Bondi e Romano sono i due capocannonieri della squadra con due reti a testa, ma sono stati spesso alternati con Di Palma e Pozzi.

