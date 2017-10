Varese, sfida storica contro il Mantova per la Coppa Italia

Varese - Derthona 3-2

Dopo aver ritrovato la vittoria in campionato, il Varese sarà impegnato mercoledì 4 ottobre (ore 15.00) per i 32esimi di Coppa Italia di Serie D contro il Mantova. Sfida tra due nobili decadute, che anni fa si sarebbe giocata in campionati ben più alti.

La realtà in ogni caso è questa. Domani le due squadre si affronteranno per il passaggio del turno. Vincere sarà importante soprattutto per il morale: entrambe infatti non arrivano da un momento particolarmente positivo, anche se la domenica di campionato ha portato in dono una vittoria a tutte e due.

Come sappiamo, il Varese ha sconfitto in rimonta il Derthona. Tre punti importanti per la squadra di mister Salvatore Iacolino, soprattutto perché arrivati in rimonta e con una grande dimostrazione di voglia.

Il Mantova dopo tre sconfitte nelle prime tre di campionato, è riuscita a vincere le ultime due, prima a Belluno, poi in casa contro l’Abano. Nella rosa dei virgiliani figura anche un ex Varese: Lucas Correa, centrocampista centrale classe 1984 dal sinistro molto educato. Correa arrivò nel gennaio del 2011, in Serie B, raggiungendo i playoff sotto la guida di mister Beppe Sannino.

Per quanto riguarda le formazioni è facilmente pronosticabile che i due mister faranno giocare chi fino a oggi ha visto meno il campo.

Nel turno precedente di Coppa Italia di Serie D, il Mantova ha espugnato il campo del Seregno ai rigori, mentre per il Varese sarà l’esordio nella competizione dopo essere uscita a Pisa nella Tim Cup.

La diretta di VareseNews è già attiva (link). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn e #varesemantova via Instagram e Twitter.