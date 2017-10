Varesina a Chieri per continuare a fare bene

Proseguire sulla giusta strada. Deve essere questo l’obiettivo della Varesina, che domenica 22 ottobre (ore 15.00) sarà impegnata per la decima giornata di campionato sul campo del Chieri.

Le Fenici arrivano da tre risultati utili di fila: due vittorie interne contro Castellazzo (2-0) e Borgaro (3-1) e dal pareggio senza reti di Seregno. Sette punti in dieci giorni che hanno cambiato prospettiva alla squadra di mister Alessandro Marzio, che sembra aver toccato le giuste corde per far girare al meglio la squadra.

Contro il Chieri sarà un test molto importante per il recente futuro rossoblu. I piemontesi arrivano a loro volta da un momento positivo. Tre pareggi contro compagini ambiziose come Gozzano, Folgore Caratese e Como e una vittoria interna contro l’Olginatese. Stanno trovando spazio e gol due ex Varese: Andreas Becchio e Luca Piraccini, quest’ultimo capocannoniere della squadra con 4 reti in 6 presenze.