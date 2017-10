Veicolo piomba su una pista ciclabile a New York, ci sono alcuni morti

Un pick-up ha colpito e ucciso alcune persone su una pista ciclopedonale a New York. La notizia è stata ufficializzata dal dipartimento di polizia di New York che ha spiegato come il veicolo sia entrato sulla Hudson River Greenway e abbia colpito alcune persone.

Subito dopo il mezzo si è schiantato contro uno scuola bus e un uomo è uscito portando con se apparentemente un’arma da fuoco (si sarebbe trattato di un’imitazione) ed è stato colpito e ferito da uno sparo d’arma da fuoco dalla polizia.

L’uomo è poi stato preso in custodia dalla polizia e trasferito in ospedale. A terra sono rimasti alcuni corpi senza vita e numerosi feriti. Si contano 8 morti. Il killer ha 29 anni.

Il fatto è avvenuto martedì 31 ottobre, giorno di Halloween, dopo le 15 locali (prime delle 20 in Italia). La zona dei fatti è quella di Chamber street a Tribeca, nel sud di Manhattan, vicino a Ground Zero.

Ecco la conferenza stampa del dipartimento di polizia newyorkese con il sindaco Bill De Blasio e il Governatore Cuomo.

Watch as @NYCMayor , @NYPDONeill , @NYGovCuomo , @FDNY & @NewYorkFBI update New Yorkers on incident in Lower Manhattan. https://t.co/AOgsR8BEaK

Il sindaco De Blasio ha confermato che si è trattato di un attacco terroristico e che il primo bilancio parla di 8 morti e 12 feriti.

At this time, 8 innocent people are dead and 12 more are injured. Please keep their families and loved ones in your prayers.

— Bill de Blasio (@NYCMayor) 31 ottobre 2017