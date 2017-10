Vento forte: alberi caduti su diverse strade

Albero caduto a Taino (inserita in galleria)

(immagine di repertorio)

Una giornata di forte vento in provincia nella giornata di venerdì 6 ottobre. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Varese. Soprattutto nelle zone di Luino, Somma Lombardo e anche tra Besnate e Jerago con Orago, sulla SP26.

Non risultano danni a cose o persone che siano rimaste ferite. Sono comunque impegnativi gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade.