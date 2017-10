Verbano e Castanese vogliono confermare il primato

Le immagini dei dilettanti

Settima giornata a calendario, ottava in campo. Eccellenza e Promozione si apprestano ad affrontare un’altra domenica di gare. Il prossimo 22 ottobre (ore 15.30) Verbano e Castanese giocano per tenersi il primo posto.

ECCELLENZA

Testacoda per il Verbano, che sarà impegnato sul campo del Calvairate ultimo in classifica. Alle spalle dei rossoneri, il Legnano proverà a strappare tre punti in casa del Lomellina, mentre l’Ardor Lazzate ospiterà l’Accademia Pavese. Sfida d’alta classifica tra Alcione e Busto 81. A Cassano Magnago sfida tra deluse tra l’Union Cassano e l’Fbc Saronno, mentre cerca punti la Castellanzese a Sancolombano. Turno di riposo per la Sestese, chiudono il quadro le sfide Gaggiano – Fenegrò e Vigevano – Cavenago Fanfulla.

CLASSIFICA: Verbano 13; Ardor Lazzate 12; Legnano, Lomellina, Alcione, Busto 81 11; Cavenago Fanfulla 10; Sancolombano, Gaggiano, Sestese 9; Castellanzese, Union Cassano 8; Fenegrò 7; Accademia Pavese, Vigevano 6; Fbc Saronno, Calvairate 4.

PROMOZIONE

La Castanese proverà a non perdere punti sulle inseguitrici, ma il Portichetto andrà a Castano Primo con il coltello tra i denti. L’Olimpia cercherà di mettere pressione alla capolista provando a espugnare Brebbia, il Morazzone invece sarà impegnato a Bresso. La Vergiatese cerca di risollevarsi sul campo della Cob 91, mentre il Gavirate ospiterà l’Universal Solaro. Si prospetta una bella sfida tra Uboldese e Lentatese, la Besnatese invece tenterà il colpo esterno a Rho. Turno di riposo per la Belfortese, mentre la Base 96 farà visita alla Guanzatese.