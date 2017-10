Verbano Rebus, incontro con l’autrice Marina Martorana

Tempo libero generica

Domenica 29 ottobre, ore 17.30, al lounge bar La Madonnina, via Giacomo Matteotti 5, Brebbia (VA) si terrà la presentazione del nuovo giallo “Verbano Rebus” di Marina Martorana (Macchione editore). Conduce l’incontro Patrizia Del Mastro. L’attrice Silvia Sartorio leggerà alcuni brani del romanzo.

Verbano Rebus è il terzo giallo della giornalista e scrittrice Marina Martorana, ambientato come gli altri due romanzi – Morte sul Verbano e Intrigo Internazionale sul Verbano – in provincia di Varese, lungo la sponda lombarda del Lago Maggiore e nei suoi dintorni.

Un’area lussureggiante detta anche Costa Fiorita, straordinariamente ricca di natura, arte e storia. Che si articola per una sessantina di chilometri, da Sesto Calende sino alla svizzera Locarno tra baie, spiagge e sempreverdi. Eppure non molto nota come meriterebbe. L’intento dell’autrice è di far conoscere questo angolo di italico paradiso con una narrativa alla portata di tutti. Sta infatti creando una serie di libri inseriti nell’affascinante cornice lacustre e con il medesimo staff di investigatori.

Trama Verbano Rebus:

Una bimba di cinque anni, sola, viene avvistata dal personale di bordo sulla nave traghetto Intra-Laveno. E’ sera. La detective Teresa Leone si trova per caso su quel battello. E si interessa immediatamente della piccola per evitarle la triste esperienza degli assistenti sociali, da lei drammaticamente vissuta tanti anni prima, alla morte dei suoi genitori. Teresa chiede e ottiene l’affido temporaneo della piccola Delfina Sereni. Subito, con il suo braccio destro Rami Grondin e l’ispettore capo della Polizia di Varese, Luca Terenzi, partono le ricerche per rintracciare la madre, misteriosamente scomparsa. Dov’è finita Carla Sereni? Inizia così un nuovo thriller lungo la sponda lombarda del Lago Maggiore (e in provincia di Varese) costellato da enigmi, violenza, crimini, segreti, morti ammazzati. Un susseguirsi di colpi di scena avvolti nella nebbia sino alla fine. Solo allora la verità si profila per i lettori in tutta la sua crudezza.

Teresa Leone, la detective in blu:

Protagonista della serie è Teresa Leone, titolare dell’omonima agenzia investigativa privata e consulente della Polizia di Stato. La detective barese, rossa di capelli, rappresenta l’antitesi della femminilità. Una donna originale per diversi motivi. Spiccia e decisa, in primis veste solo ed esclusivamente di blu. Per praticità acquista capi e accessori di questo colore, così non deve pensare ogni mattina agli abbinamenti. Zero make-up, non perde neanche tempo a truccarsi. Il suo fiore preferito? La margherita e in ufficio ce ne sono sempre tanti mazzi freschi. Teresa ha 50 anni ed è vergine, non è mai stata con un uomo a seguito di un’infanzia drammatica che l’ha sigillata in se stessa. Non sa cucinare neanche un uovo al tegamino. Ama l’arte, la storia, la letteratura, la natura. E la criminologia. Non ha neppure amici, ma tantissime relazioni professionali. La sua maggior debolezza è l’whisky e, una sua forza, controllarsi per non rischiare di restare vittima dell’alcolismo.

VERBANO REBUS – scheda libro

Autrice: Marina Martorana www.marinamartorana.it

Editore: Pietro Macchione www.macchionepietroeditore.it ( è possibile acquistare il libro anche direttamente dal portale)

Prima edizione: ottobre 2017

Collana: I Gialli

Genere: narrativa, thriller classico

Target: dai 15 ai 99 anni

Pagine: 211

Prezzo: 15 euro

Distribuito nelle librerie e nei principali bookshop on line