Via dal caos della strada: nuovo ingresso per la media Vidoletti

Lavori per la realizzazione di un nuovo ingresso

La proposta risale nel tempo: ottenere un ingresso secondario più protetto per gli alunni della media Vidoletti a Varese.

Dopo anni di attesa, si è aperto il cantiere che porterà alla realizzazione di un cancello accessibile dal parcheggio di via Pista Vecchia. Un lavoro che durerà sino a fine anno e che costerà, alle casse del Comune di Varese, di circa 190.000 euro.

L’apertura del passaggio prevede anche la realizzazione di ponticello sullo stagno, la sistemazione della pavimentazione e l’illuminazione.

Dal prossimo gennaio, dunque, gli studenti della scuola secondaria di primo grado dovrebbero evitare l’affollatissima via Manin che, attualmente, vede convergere gli alunni di tre diverse scuole, con le relative auto di accompagnamento.

Soddisfatto il dirigente della media Vidoletti che da anni attendeva risposte per la salvaguardia dei suoi alunni: « La proposta era stata avanzata anni fa – spiega Antonio Antonellis – finalmente riusciremo ad allontanare i nostri ragazzi dalla via Manin che diventa sempre più caotica. Ora chiediamo la collaborazione dei genitori perché sfruttino davvero questa opportunità per la sicurezza dei ragazzi».