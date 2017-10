Via Francisca, a Villa Calcaterra si parla del turismo dei cammini

50 pellegrini in cammino sabato 23 settembre 2017

Giovedì 12 ottobre a partire dalle 20.45 Villa Calcaterra ospiterà una serata dedicata alla Via Francisca del Lucomagno, antico tracciato romano-longobardo che da Costanza in Germania attraversa la Svizzera e parte della Lombardia per concludersi a Pavia e collegarsi alla via Francigena.

Il tracciato, che interessa anche la Città di Busto per un breve tratto nella zona del parco Altomilanese, è stato di recente riscoperto da Regione e Provincia di Varese che hanno coinvolto tutti i comuni interessati dal percorso attraverso un protocollo di collaborazione per la valorizzazione della via.

Alla serata, che sarà introdotta dal sindaco Emanuele Antonelli e dall’assessore Paola Magugliani, parteciperanno il giornalista Antonio Ferretti, che presenterà un servizio andato in onda sulla RSI dedicato al boom dei cammini di fede, e due dirigenti di Regione e Provincia che hanno seguito passo passo l’iter di riscoperta e ripristino del percorso.

Si tratta di Ferruccio Maruca, che parlerà delle attività di valorizzazione “dell’antico sentiero per nuovi viandanti” e di Donatella Ballerini che parlerà delle attività di animazione della via in programma in provincia, tra cui la camminata organizzata per il 21 ottobre proprio sulla tappa Cairate–Cuggiono che passa da Busto e dal parco Altomilanese.

Alla serata sono invitati i gruppi di cammino, le associazioni sportive e i cittadini che hanno la passione per le camminate all’aria aperta alla riscoperta delle peculiarità e delle tradizioni del territorio, occasioni per fare movimento e di approfondimento culturale, oltre che elemento di attrattività del territorio, come evidenzieranno il sindaco e l’assessore.