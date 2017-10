Via San Pietro, chiusura temporanea della strada

Dalle ore 8,00 del 31 ottobre 2017 alle ore 20,00 del 3 novembre 2017 siano adottati i seguenti temporanei provvedimenti della disciplina della circolazione stradale:

▪ VIA SAN PIETRO – nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via Confalonieri e il civico n. 27 – temporanea istituzione del DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE solo ed esclusivamente per i residenti in loco e per coloro che debbono raggiungere aree private;

▪ VIA SAN PIETRO – nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via Confalonieri e il civico n. 27 – temporanea istituzione del DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE con rimozione forzata per tutti i veicoli;

▪ VIA SAN PIETRO – nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via San Giovanni Bosco e il civico n. 27 – temporanea istituzione del SENSO UNICO DI MARCIA direzione Via San Pietro/Via Confalonieri per tutti i veicoli;

▪ VIA SAN PIETRO – nel tratto di strada compreso tra il passaggio a livello e l’intersezione con Via San Giovanni Bosco – temporanea istituzione del DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE solo ed esclusivamente per i residenti in

loco e per coloro che debbono raggiungere aree private;

▪ VIA SAN GIOVANNI BOSCO – nel tratto compreso tra Piazza San Giovanni Bosco e l’intersezione con Via San Pietro temporanea istituzione del senso unico di marcia direzione Piazza San Giovanni Bosco/Via San Pietro– per tutti i veicoli.